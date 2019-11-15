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Çanakkale'de 4 bin 100 litre sahte şarap ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 09:13 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'de polisin depoya düzenlediği baskında, 4 bin 100 litre sahte şarap ele geçirildi.

Çanakkale'de 4 bin 100 litre sahte şarap ele geçirildi

ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de polisin depoya düzenlediği baskında, 4 bin 100 litre sahte şarap ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, merkeze bağlı Erenköy'de şarap üretimi yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekiplerin depoya düzenlediği baskında 4 bin 100 litre sahte şarap ele geçirildi. Şarapla ilgili V.A. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen V.A., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Çanakkale'de 4 bin 100 litre sahte şarap ele geçirildi

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