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Çanakkale'de 4 göçmenin öldüğü tekne faciasında 1 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 18:50 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, geçen hafta teknenin batması sonucu 4 göçmenin hayatını kaybettiği faciayla ilgili Afganistan uyruklu M.I.H. gözaltına alındı.

Çanakkale'de 4 göçmenin öldüğü tekne faciasında 1 gözaltı

İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, geçen hafta teknenin batması sonucu 4 göçmenin hayatını kaybettiği faciayla ilgili Afganistan uyruklu M.I.H. gözaltına alındı.
Ayvacık ilçesi Kadırgaburnu açıklarında 26 Mart Salı günü sabah saat 04.00 sıralarında, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek üzere yola çıkan 4'ü İran, 11'i Afganistan uyruklu, toplam 15 göçmenin bulunduğu fiber tekne battı. Bölgede devriye görevinde bulunan sahil güvenlik ekipleri tarafından 1'i bebek, 3'ü kadın 4 göçmenin cansız bedenine ulaşıldı. 11 kişi sağ kurtarıldı.
Facianın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, Afganistan uyruklu M.I.H., Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, il merkezinde yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheli, Ayvacık Adliyesi'ne sevk edildi.

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