HABER

Çanakkale'de 4 gündür kayıp olan gencin öldürüldüğü ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 21:45 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde, 4 gün önce kaybolan Gökhan Özkan (23), Ayvacık ilçesinin Arıklı köy yolu kenarındaki ormanlık alanda ölü olarak bulundu.

İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde, 4 gün önce kaybolan Gökhan Özkan (23), Ayvacık ilçesinin Arıklı köy yolu kenarındaki ormanlık alanda ölü olarak bulundu. Olayın ardından gözaltına alınan cinayet şüphelisi E.O. (34), ifadesinde, Gökhan Özkan'ı 13 yaşındaki kızıyla ilişkisi olduğu için öldürdüğünü ileri sürdü.
Ezine ilçesinde oturan ve 4 gün önce kaybolan Gökhan Özkan'dan haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Kayıp ihbarı üzerine çalışma başlatan Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Özkan'ın en son Ayvacık ilçesinde oturan arkadaşı E.O. ile görüldüğünü belirledi. Polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alınan E.O., emniyetteki ifadesinde, Ayvacık-Küçükkuyu arasındaki Arıklı köyündeki ormanlık alanda av tüfeğiyle 2 el ateş ederek Özkan'ı öldürdüğünü itiraf etti. E.O., polis ekiplerine, cesedin bulunduğu yeri de gösterirken, Gökhan Özkan'ın cansız bedeni ise otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Suçunu itiraf eden E.O. ise emniyetteki işlemlerinin ardından Ayvacık Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi. E.O.'nun ifadesinde, Gökhan Özkan'ı 13 yaşındaki kızıyla ilişkisi olduğu için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Camide büyük ahlaksızlık! İmam fark etti hemen polisi aradı Camide büyük ahlaksızlık! İmam fark etti hemen polisi aradı
Müge Anlı’nın sorusu cinayeti aydınlattıMüge Anlı’nın sorusu cinayeti aydınlattı
Türk-İş’ten Vergi Adaleti TalebiTürk-İş’ten Vergi Adaleti Talebi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İğrenç mesaj! Ünlü oyuncu ifşa etti

İğrenç mesaj! Ünlü oyuncu ifşa etti

Bülent Arınç: AK Parti Türkiye'nin sigortası, sigortayı attırmamak lazım

Bülent Arınç: AK Parti Türkiye'nin sigortası, sigortayı attırmamak lazım

Soylu’dan sert sözler: Biraz vicdanınız varsa bu adamı susturun

Soylu’dan sert sözler: Biraz vicdanınız varsa bu adamı susturun

'Halk otobüsleri kaldırılacak' iddialarına yanıt!

'Halk otobüsleri kaldırılacak' iddialarına yanıt!

Usta oyuncu hastaneye kaldırıldı

Usta oyuncu hastaneye kaldırıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bağdadi'nin eşini yakaladık

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bağdadi'nin eşini yakaladık

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
6 Kasım 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

6 Kasım 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ 6 Kasım 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgula

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı!

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden 'ıspanak' açıklaması

Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden 'ıspanak' açıklaması

Adnan Oktar Esad'a mektup göndermiş!

Esad'a mektup göndermiş!

İletişim Başkanı Fahrettin Altun açıkladı: Bağdadi'nin bütün aile üyeleri gözaltına alındı

Eşi de dahil tüm aile üyeleri yakalandı!

Arkeolog Aykut Çınaroğlu, 20 yıldır kazı yaptığı alanın yanına defnedildi

Vasiyeti yerine getirildi! Oraya defnedildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.