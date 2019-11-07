Çanakkale'de 4 gündür kayıp olan gencin öldürüldüğü ortaya çıktı (2)

\u015e\u00dcPHEL\u0130 TUTUKLANDI\n\u00c7anakkale'nin Ezine il\u00e7esinde, 4 g\u00fcn \u00f6nce kaybolan G\u00f6khan \u00d6zkan'\u0131 \u00f6ld\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc iddias\u0131yla g\u00f6zalt\u0131na alan Ercan Orhan, sevk edildi\u011fi adliyede, \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131\u011f\u0131 mahkemece tutukland\u0131. Bankac\u0131l\u0131kta yeni ak\u0131m! Art\u0131k bankaya gitmeden...Erdo\u011fan karar\u0131n\u0131 verdi, ABD\u2019ye gidiyorKom\u015fular aras\u0131nda \u00e7\u0131kan kavgada 15 ya\u015f\u0131ndaki Ahmet tabancayla ba\u015f\u0131ndan vuruldu
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