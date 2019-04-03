HABER

Çanakkale'de 4 kaçak göçmenin öldüğü tekne faciasıyla ilgili 1 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2019 14:23 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, biri bebek 4 kaçak göçmenin hayatını kaybettiği tekne faciasıyla ilgili gözaltına alınan Afganistan uyruklu M.I.H.

Çanakkale'de 4 kaçak göçmenin öldüğü tekne faciasıyla ilgili 1 kişi tutuklandı

İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, biri bebek 4 kaçak göçmenin hayatını kaybettiği tekne faciasıyla ilgili gözaltına alınan Afganistan uyruklu M.I.H. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Ayvacık ilçesi Kadırgaburnu açıklarında 26 Mart günü saat 04.00 sıralarında yaşanan olayda, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 4'ü İran, 11'i Afganistan uyruklu 15 kaçak göçmenin bulunduğu fiber tekne battı. 11 kaçak göçmen sağ kurtarılırken, Sahil Güvenlik ekipleri, biri bebek, 3'ü kadın 4 kaçak göçmenin cansız bedenine ulaştı.
Facianın ardından başlatılan soruşturma kapsamında Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Afganistan uyruklu M.I.H.'yi gözaltına aldı. Kaçak göçmenlerin tekneye binmesini organize ettiği iddia edilen M.I.H. jandarmadaki sorgusunun ardından sevk edildiği Ayvacık Adliyesi'nde tutuklanarak, Çanakkale E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

FOTOĞRAFLI

PARTNERÜnlü melek ve aşkına öpücükler yetmeyince...Ünlü melek ve aşkına öpücükler yetmeyince...
Ayrılmak istediği erkek arkadaşı otel odasında pompalı tüfekle öldürdüAyrılmak istediği erkek arkadaşı otel odasında pompalı tüfekle öldürdü
Şadırvan musluklarını çalan hırsız tutuklandıŞadırvan musluklarını çalan hırsız tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Seçim günü çok tartışılmıştı! İnceleme başlatıldı

Seçim günü çok tartışılmıştı! İnceleme başlatıldı

Marmaris'te yaban domuzları mahalleye indi

Marmaris'te yaban domuzları mahalleye indi

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı

'Komünist Başkan’dan sonra onu da paylaştı ve...

'Komünist Başkan’dan sonra onu da paylaştı ve...

Bartın'da oylar yeniden sayıldı! İşte kazanan parti...

Bartın'da oylar yeniden sayıldı! İşte kazanan parti...

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Poşetin içinden çıktı! Yaşlı adamı korkutan an

Poşetin içinden çıktı! Yaşlı adamı korkutan an

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Onun için yol kapatıldı, helikopter indi!

Onun için yol kapatıldı, helikopter indi!

Bir sürücü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 344 kilometre hızla geçti

Bir sürücü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 344 kilometre hızla geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kaybolan minik Ömer'den acı haber geldi...

Kaybolan minik Ömer'den acı haber geldi...

Balon turizmi başladı: Hedef 5 milyon turist

Balon turizmi başladı: Hedef 5 milyon turist

Japon geleneklerinin tanıtıldığı Galenos Papatya Festivali

Japon geleneklerinin tanıtıldığı Galenos Papatya Festivali

Türkiye ve dünyada haftanın olayları

Türkiye ve dünyada haftanın olayları

Otomobil güvenlik görevlisine böyle çarptı

Yolda yürürken dehşeti yaşadı!

Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

O anlar böyle görüntülendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.