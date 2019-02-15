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Çanakkale'de 40 kaçak yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.02.2019 13:49 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, Ayvacık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 40 kaçak yakalandı.

Çanakkale'de 40 kaçak yakalandı

İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, Ayvacık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 40 kaçak yakalandı.
Yasa dışı geçişlere karşı mücadele eden İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, önceki gün Ayvacık'tan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapma hazırlığında bulunan kaçaklara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, Çamkalabak köyü Kaşkaya mevkisi ile Yanık Tepe mevkisinde Kongo uyruklu 19, merkez Işıklar köyü Dörtyol mevkisinde Çan karayolunda ise Afganistan uyruklu 21 kaçak yakalandı.
Aralalarında kadın ve çocukların da bulunduğu 40 kaçak işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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Çanakkale'de 40 kaçak yakalandıÇanakkale'de 40 kaçak yakalandıÇanakkale'de 40 kaçak yakalandıÇanakkale'de 40 kaçak yakalandı

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