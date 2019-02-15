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Çanakkale’de 40 mülteci yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.02.2019 14:28 | Son Güncelleme

Çanakkale’de, yasadışı yollarla Yunanistan’ın Midilli adasına kaçmak isteyen 40 mülteci yakalandı.Alınan bilgiye göre, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri, Ayvacık ilçesinden yasadışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçiş yapma hazırlığında bulunan mültecilere yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Çanakkale’de 40 mülteci yakalandı

Çanakkale’de, yasadışı yollarla Yunanistan’ın Midilli adasına kaçmak isteyen 40 mülteci yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri, Ayvacık ilçesinden yasadışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçiş yapma hazırlığında bulunan mültecilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonlarda, Çamkalabak köyü Kaşkaya Mevki ve Yanık Tepe mevkiinde 19 Kongo uyruklu mülteci yakalanırken, Işıklar köyü Dörtyol mevkiinde 21 Afganistan uyruklu mülteci yakalandı. Mülteciler, Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Çanakkale’de 40 mülteci yakalandı

Çanakkale’de 40 mülteci yakalandı

Çanakkale’de 40 mülteci yakalandı

Çanakkale’de 40 mülteci yakalandı

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