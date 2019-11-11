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Çanakkale’de 41 ayrı noktada 205 bin fidan toprakla buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2019 12:36 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından alınan kararla Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilan edilen 11 Kasım’da, tüm Türkiye’de olduğu gibi Çanakkale’de de 41 ayrı bölgede toplam 205 bin fidan toprakla buluştu.‘Geleceğe Nefes’ sloganıyla gerçekleştirilen büyük etkinliğin Çanakkale’deki resmi töreni Kemel Köyü’nde yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından alınan kararla Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilan edilen 11 Kasım’da, tüm Türkiye’de olduğu gibi Çanakkale’de de 41 ayrı bölgede toplam 205 bin fidan toprakla buluştu.
‘Geleceğe Nefes’ sloganıyla gerçekleştirilen büyük etkinliğin Çanakkale’deki resmi töreni Kemel Köyü’nde yapıldı. Düzenlenen fidan dikim programına Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ve AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu da katıldı. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü tarafından ücretsiz servislerle yüzlerce vatandaş bölgeye ulaştırıldı. Fidan dikimi öncesi Mehteran Takımı da marşları seslendirerek, katılımcılara keyifli anlar yaşattı. Saatler 11:11’i gösterdiğinde ise toplu olarak fidan dikimine geçildi. Kemel köyünde 8 bini kızılcam, 2 bini selvi olmak üzere toplam 10 bin fidan toprakla buluştu. Çanakkale genelinde ise 41 ayrı bölgede toplam 205 bin fidan aynı anda dikildi.

41 ayrı noktada 205 bin fidan
Etkinlikte bir konuşma yapan ve projenin önemini vurgulayan Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, ”‘Geleceğe Nefes’ sloganıyla gerçekleşecek olan bu büyük organizasyona, Çanakkale ili olarak biz de 41 ayrı lokasyonda 205 bin fidan dikerek katılmaktayız. İçinde bulunduğumuz bu lokasyonda ise; 8 bin kızılcam ve 2 bin adet selvi olmak üzere toplam 10 bin adet fidanı toprakla buluşturuyoruz. Bugünün fidanlarının yarına nefes olması dileğiyle gerçekleştirilen olan bu etkinliğin ülkemize ve ilimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

"Her yıl 3 milyon fidan Orman Bölge Müdürlüğümüz tarafından üretilmekte ve toprakla buluşturulmaktadır"
Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ise Çanakkale’nin orman varlığı açısından zengin bir il olduğunu belirterek başladığı konuşmasında şunları kaydetti:
“İlimizde yaklaşık 522 bin hektar orman alanı olup, bu alan Çanakkale’mizin yüzde 52’sini oluşturmaktadır. Çanakkale’mizde var olan orman varlığımızın arttırılması için her yıl 3 milyon fidan Orman Bölge Müdürlüğümüz tarafından üretilmekte ve toprakla buluşturulmaktadır. Bugün de hep birlikte, tüm Türkiye olarak 11 milyon fidan dikimi etkinliği çerçevesinde, geleceğe nefes olmak için Çanakkale’mizde 41 ayrı lokasyonda 205 binden fazla fidanı toprakla buluşturuyoruz.”
Öte yandan, Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında, Türkiye genelinde 2 bin 23 noktada toplam 11 milyon fidan saat 11:11 itibariyle aynı anda toprakla buluştu.

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