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Çanakkale’de 4.1 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 23:27 | Son Güncelleme

Çanakkele’nin Biga ilçesinde 5 dakika arayla iki deprem meydana geldi.Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, Çanakkele’nin Biga ilçesinde 5 dakika arayla iki deprem oldu.

Çanakkele’nin Biga ilçesinde 5 dakika arayla iki deprem meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, Çanakkele’nin Biga ilçesinde 5 dakika arayla iki deprem oldu. 4.1 büyüklüğündeki ilk deprem, saat 22.48’de yerin 10.7 kilometre derinliğinde meydana geldi. İlk sarsıntıdan 5 dakika sonra gerçekleşen 1.9 büyüklüğündeki deprem ise, yerin 9.2 kilometre derinliğinde meydana geldi.

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