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Çanakkale'de 41 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 09:06 | Son Güncelleme

Çanakkale'de 41 düzensiz göçmen yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 41 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil güvenlik ekipleri, Korubaşı Mahallesi Yeşil Liman açıklarında bir lastik bota operasyon düzenledi.

Operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 41 Afganistan uyruklu yakalandı.

Afganistanlılar, jandarmadaki işlemlerin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ayvacık Çanakkale düzensiz göçmen operasyon

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