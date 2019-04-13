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Çanakkale'de 41 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2019 11:17 | Son Güncelleme

Çanakkale'de 41 düzensiz göçmen yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığındaki 41 düzensiz göçmen yakalandı.

Kuzey Ege'de yasa dışı göçle mücadele kapsamında devriye görevini yürüten sahil güvenlik unsurları, Ayvacık'ın Kadırga Burnu ile Küçükkuyu beldesinin Mıhlı mevkisi açıklarına iki ayrı operasyon düzenledi.

"TCSG-61" Bot Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonlarda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 41 düzensiz göçmen yakalanarak kıyıya getirildi. Bu kişilere, Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakolu'nda giyecek ve yiyecek yardımı yapıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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Çanakkale düzensiz göçmen Göçmen Kaçakçılığı Midilli

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