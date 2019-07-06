HABER

Çanakkale'de 41 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.07.2019 13:05 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na lastik botla gitmeye çalışan Afganistan uyruklu 41 kaçak göçmen, bot motorunun arıza yapmasıyla sürüklenmeye başladı. Kaçak göçmenler Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Çanakkale'de 41 kaçak göçmen yakalandı

Dilara ERDİNÇ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na lastik botla gitmeye çalışan Afganistan uyruklu 41 kaçak göçmen, bot motorunun arıza yapmasıyla sürüklenmeye başladı. Kaçak göçmenler Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Ayvacık sahilinden lastik botla denize açılan ve yasa dışı yollardan Yunanistan’ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan kaçak göçmenler, motorun arıza yapmasıyla sürüklenmeye başladı. Kaçak göçmenler, 158 Sahil Güvenlik hattını arayıp yardım istedi. Bölgede devriye görevi yapan TCSG 28 Bot Komutanlığı ekipleri, Afganistan uyruklu 41 kaçak göçmeni kendi botlarına alıp, kıyıya çıkararak Küçükkuyu Beldesi'ndeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirdi. Giyecek ve yiyecek yardımı yapılan kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık'taki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

Çanakkale'de 41 kaçak göçmen yakalandıÇanakkale'de 41 kaçak göçmen yakalandıÇanakkale'de 41 kaçak göçmen yakalandıÇanakkale'de 41 kaçak göçmen yakalandı

PARTNERTelefonunuzda yüklüyse başınız dertte! Hemen silin... Telefonunuzda yüklüyse başınız dertte! Hemen silin...
Polise üç farklı isim verdi, gerçek ismini parmak izi ortaya çıkardıPolise üç farklı isim verdi, gerçek ismini parmak izi ortaya çıkardı
Helikopter ile trafik denetimine gittiler, orman yangını ile karşılaştılarHelikopter ile trafik denetimine gittiler, orman yangını ile karşılaştılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası Başkanı görevden alındı! İşte yerine atanan isim

Merkez Bankası Başkanı görevden alındı! İşte yerine atanan isim

Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasına CHP'den ilk tepki

Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasına CHP'den ilk tepki

Erdoğan'dan flaş görevden alma ve atama kararları

Erdoğan'dan flaş görevden alma ve atama kararları

Engelli genç kıza tecavüz iddiası!

Engelli genç kıza tecavüz iddiası!

Berna Laçin 'linçe hazırım' diyerek paylaştı

Berna Laçin 'linçe hazırım' diyerek paylaştı

Bolu'da nükleer silah başlıkları ve kaliforniyum ele geçirildi

Bolu'da nükleer silah başlıkları ve kaliforniyum ele geçirildi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dilencilerin ekmeğinin arasından para çıktı!

Dilencilerin ekmeğinin arasından para çıktı!

Dicle Elektrik ekibine kaçak kontrolü sırasında saldırı

Dicle Elektrik ekibine kaçak kontrolü sırasında saldırı

TEM'de sürücü kalp krizi geçirdi! 7 araç birbirine girdi

TEM'de sürücü kalp krizi geçirdi! 7 araç birbirine girdi

Gümüşhane’de çalındı, Trabzon'da bulundu

Gümüşhane’de çalındı, Trabzon'da bulundu

Belediye Başkanı Mücahit Aktan'ın vurduğu öne sürülen kız kardeşi hayatını kaybetti

Meryem Aktan kurtarılamadı!

Metil alkol, Mersin'den sonra Niğde'de de can aldı

Mersin'den sonra şimdi de Niğde! Ölüm saçıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.