HABER

Çanakkale'de 41 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.07.2019 12:50 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, Sivrice Burnu'ndan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek için lastik bot ile denize açılan 41 Suriye uyruklu kaçak, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Dilara ERDİNÇ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, Sivrice Burnu'ndan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek için lastik bot ile denize açılan 41 Suriye uyruklu kaçak, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. Yasa dışı geçişlere karşı devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Sivrice Burnu açıklarında içinde kaçakların olduğu bir lastik botun Yunanistan'ın Midilli Adası'na gittiğini tespit etti. Sahil Güvenlik TCSG 28 Bot komutanlığı ekibi, sahilden 2 mil açıkta durdurdukları lastik botta aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 41 Suriye uyruklu kaçağı yakaladı. Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçaklara, giyecek ve yiyecek yardımı yapıldı. İşlemleri yapılan kaçaklar ilçedeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

PARTNERİşte kadınların 'pes' dedirten modası!İşte kadınların 'pes' dedirten modası!
Daha önce kendisini vuran kişiyi, başından tabanca ile vurduDaha önce kendisini vuran kişiyi, başından tabanca ile vurdu
7 ay sonra cansız bedeni bulunan dağcı, toprağa verildi7 ay sonra cansız bedeni bulunan dağcı, toprağa verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanı duyurdu: Yoğun bakımlarda yeni dönem

Sağlık Bakanı duyurdu: Yoğun bakımlarda yeni dönem

UAEA duyurdu! Dünyayı tedirgin eden gelişme

UAEA duyurdu! Dünyayı tedirgin eden gelişme

Resmen duyurdular: Para birimi değişiyor

Resmen duyurdular: Para birimi değişiyor

Bergüzar Korel milyonluk oldu! Böyle kutladı

Bergüzar Korel milyonluk oldu! Böyle kutladı

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

Bahçeli'den Ekrem İmamoğlu'na tepki

Bahçeli'den Ekrem İmamoğlu'na tepki

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Mersin'de kanlı pusu! Eski eşini sokak ortasında öldürdü

Mersin'de kanlı pusu! Eski eşini sokak ortasında öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
6 aydır kabusu yaşıyorlar

6 aydır kabusu yaşıyorlar

Rizeli balıkçının martı ve yunus balığı ile sohbeti izleyenleri güldürdü

Her gün denizde onu takip ediyorlar

Metrobüs durağı karıştı! Kavganın sebebi 'pes' dedirtti

Metrobüs durağı karıştı! Kavganın sebebi 'pes' dedirtti

Kopan parmağını eline alıp kahvehaneye gitti

Kopan parmağını eline alıp kahvehaneye gitti

Bursa'daki tabure cinayetine 36 yıl hapis

Bursa'daki tabure cinayetine 36 yıl hapis

Otomobilde eşini başından vuran uzman çavuş, 'kazara oldu' dedi

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.