Çanakkale'de 41 kaçak yakalandı

İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 41 göçmen yakalandı. Yasa dışı geçişlere karşı önlemlerini sürdüren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Korubaşı köyü Yeşil Liman sahiline operasyon düzenledi. Operasyonda, jandarma ekipleri aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 41 kaçak göçmeni yakaladı. Göçmenler iki minibüsle Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı’na getirildi. Kaçaklar jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

