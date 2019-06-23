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Çanakkale'de 41 kaçak yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.06.2019 15:15 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na lastik botla gitmeye çalışan Afganistan uyruklu 41 kaçak sahil güvenlik tarafından yakalandı.

Dilara ERDİNÇ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na lastik botla gitmeye çalışan Afganistan uyruklu 41 kaçak sahil güvenlik tarafından yakalandı. Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, sabah saat 07.00 sıralarında Ayvacık ilçesi Sivrice Burnu açıklarında lastik botta bir grup kaçak olduğunu tespit etti. 'TCSG 28' bot komutanlığı'nca bölgeye düzenlenen operasyonda bottaki, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu Afganistan uyruklu 41 kaçak yakalandı. Sahil Güvenlik botuna alınarak Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçaklara burada yiyecek ve kıyafet yardımı yapıldı. Kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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