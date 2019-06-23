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Çanakkale’de 41 mülteci yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.06.2019 17:14 | Son Güncelleme

Çanakkale’den Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek için lastik bot ile denize açılan 41 mülteci, sahil güvenlik ekiplerinin operasyonu sonucunda yakalandı.Alınan bilgilere göre, Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi Kayalar köyü sahilinden Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek için lastik bot ile denize açılan 41 Afgan uyruklu mülteci, yasa dışı geçişlere karşı devriye görevi yapmakta olan sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Çanakkale’de 41 mülteci yakalandı

Çanakkale’den Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek için lastik bot ile denize açılan 41 mülteci, sahil güvenlik ekiplerinin operasyonu sonucunda yakalandı.
Alınan bilgilere göre, Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi Kayalar köyü sahilinden Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek için lastik bot ile denize açılan 41 Afgan uyruklu mülteci, yasa dışı geçişlere karşı devriye görevi yapmakta olan sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Gece 07.00 saatlerinde Sivrice Burnu açıklarında yapılan operasyonda yakalanan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 41 mülteciye giyecek ve yiyecek yardımı yapıldı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Çanakkale’de 41 mülteci yakalandı

Çanakkale’de 41 mülteci yakalandı

Çanakkale’de 41 mülteci yakalandı

Çanakkale’de 41 mülteci yakalandı

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