Çanakkale'de 42 düzensiz göçmen yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 42 düzensiz göçmen yakalandı.

Müsellim Boğazı'nda devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı "TCSG 905" botu, Sivrice Burnu açıklarında bir grubun lastik bot ile Midilli istikametine doğru seyrettiğini tespit etti.

Bölgeye düzenlenen operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 42 düzensiz göçmen yakalandı.

Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakolu'na getiren düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

