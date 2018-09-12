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Çanakkale'de 42 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.09.2018 12:44 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası’na geçiş yapmaya hazırlanan 42 kaçak yakalandı.

Çanakkale'de 42 kaçak göçmen yakalandı

İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası’na geçiş yapmaya hazırlanan 42 kaçak yakalandı.
Çanakkale'de yasadışı geçişlere karşı önlemlerini sürdüren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Behramkale köyü Kadırga Koyu'nda bulunan zeytinlik alana operasyon düzenledi. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 42 kaçak, zeytinlikler arasında Midilli Adası'na geçmek için uygun zamanı bekledikleri barakada yakanladı.
Minibüs ile İlçe Jandarma Karakolu'na getirilen kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

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Çanakkale'de 42 kaçak göçmen yakalandıÇanakkale'de 42 kaçak göçmen yakalandı

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