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Çanakkale'de 43 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.07.2019 15:37 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası’na geçmek için hazırlık yapan Afganistan uyruklu 43 kaçak ile 2 organizatör, jandarma tarafından yakalandı.

İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası’na geçmek için hazırlık yapan Afganistan uyruklu 43 kaçak ile 2 organizatör, jandarma tarafından yakalandı.

Yasa dışı geçişlere karşı çalışmalarına devam eden İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Kocaköy köyü sahilinde, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 43 kaçak göçmeni yakaladı. Ekipler, 2 organizatörü de gözaltına aldı.

Kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek.

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