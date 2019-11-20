HABER

Çanakkale'de 43 kaçak göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 14:25 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 43 kaçak göçmen yakalandı.

İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)-ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 43 kaçak göçmen yakalandı.
Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Ayvacık ilçesinde gerçekleştirdiği 2 ayrı operasyonda Afganistan uyruklu 43 kaçak göçmeni yakaladı. Göçmenlerle beraber C.T. de insan kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alındı.
Kaçak göçmenler, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.
Operasyonlarda, ekiplerce, 1 kamyonet ve 43 adet can yeleğine de el konuldu.

FOTOĞRAF

PARTNER Sigara tiryakisi adamın akciğeri görenleri şoke etti! Sigara tiryakisi adamın akciğeri görenleri şoke etti!
Rafet Elçi: “Sanat Allah içindir”Rafet Elçi: “Sanat Allah içindir”
Cezaevinden çıktı, 990 adet uyuşturucu hapla yakalandıCezaevinden çıktı, 990 adet uyuşturucu hapla yakalandı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Güleda cinayetinde yeni gelişme! Soruşturma başlatıldı

Güleda cinayetinde yeni gelişme! Soruşturma başlatıldı

Hamamdaki tecavüz sahnesi olay oldu

Hamamdaki tecavüz sahnesi olay oldu

Patenci çocuğa meydan dayağı! Esnaf elinden zor aldı!

Patenci çocuğa meydan dayağı! Esnaf elinden zor aldı!

İstanbul'un göbeğinde tecavüz girişimi dehşeti! Böyle bulundu

İstanbul'un göbeğinde tecavüz girişimi dehşeti! Böyle bulundu

Türkiye'nin vergi rekortmenleri belli oldu

Türkiye'nin vergi rekortmenleri belli oldu

Erdoğan'dan 'bu hanıma haddini bildirin' sözlerine sert tepki

Erdoğan'dan 'bu hanıma haddini bildirin' sözlerine sert tepki

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İğrenç iddia! 'Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor'

İğrenç iddia! 'Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor'

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

MEB'den '10 Kasım' açıklaması: O müdürler görevden uzaklaştırıldı

MEB'den '10 Kasım' açıklaması: O müdürler görevden uzaklaştırıldı

Aynı aileden 4 kişi evlerinde ölü bulunmuştu! İki belediye çalışanı hakkında soruşturma

Aynı aileden 4 kişi evlerinde ölü bulunmuştu! İki belediye çalışanı hakkında soruşturma

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mehmet Aydın ile ilgili yeni iddia: 24 saat içinde yakalanacak

Mehmet Aydın ile ilgili yeni iddia!

Küçük Erol'un cenazesinde aile dramı ortaya çıktı... "Eşim beni fuhuşa zorluyordu"

Cenazede aile dramı ortaya çıktı! 'Eşim beni fuhuşa zorluyordu'

Atış poligonunda kalbine ateş ederek intihar etti

İstanbul'da poligonda korkunç olay

İstanbul'un göbeğinde tecavüz girişimi iddiasına emniyetten açıklama

Tecavüz girişimi iddiasına emniyetten açıklama

Hastane çalışanlarından uygunsuz eğlence! Soruşturma başlatıldı

Hastane çalışanlarından uygunsuz eğlence! Soruşturma başlatıldı

Türk ve Rus askeri unsurları Fırat'ın doğusundaki 9. ortak devriyesini tamamladı

Türk ve Rus askeri unsurları Fırat'ın doğusundaki 9. ortak devriyesini tamamladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.