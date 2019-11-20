Çanakkale'de 43 kaçak göçmen yakalandı

İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)-ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 43 kaçak göçmen yakalandı.

Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Ayvacık ilçesinde gerçekleştirdiği 2 ayrı operasyonda Afganistan uyruklu 43 kaçak göçmeni yakaladı. Göçmenlerle beraber C.T. de insan kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alındı.

Kaçak göçmenler, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

Operasyonlarda, ekiplerce, 1 kamyonet ve 43 adet can yeleğine de el konuldu.

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