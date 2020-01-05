Çanakkale’de 43 kaçak göçmen yakalandı

İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 43 kaçak göçmen yakalandı.

Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayvacık’ın Bektaş köyü Sivrice sahilinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan ve Güney Afrika uyruklu 43 kaçak göçmeni yakaladı.

Kaçak göçmenler, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

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