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  4. Çanakkale’de 43 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale’de 43 kaçak göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2020 12:08 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 43 kaçak göçmen yakalandı.

İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 43 kaçak göçmen yakalandı.
Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayvacık’ın Bektaş köyü Sivrice sahilinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan ve Güney Afrika uyruklu 43 kaçak göçmeni yakaladı.
Kaçak göçmenler, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

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