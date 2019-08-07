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Çanakkale'de 44 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 12:55 | Son Güncelleme

Çanakkale'de 44 düzensiz göçmen yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye hazırlanan 44 yabancı uyruklu gözetim altına alındı.

Kuzey Ege'de devriye görevini yürüten sahil güvenlik ekipleri, Ahmetçe köyü açıklarında bir grubun lastik botla Midilli yönüne gittiğini belirledi.

"TCSG-28" Bot Komutanlığınca söz konusu bölgeye düzenlenen operasyonda, kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan ve İran uyruklu 44 düzensiz göçmen kıyıya çıkarıldı.

Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı yerleşkesine getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale düzensiz göçmen

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