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Çanakkale'de 44 kaçak yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.09.2018 17:32 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 44 göçmen yakalandı.

Çanakkale'de 44 kaçak yakalandı

İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 44 göçmen yakalandı.
Yasa dışı geçişlere karşı önlemlerini sürdüren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Bademli köyü Acıdere sahiline operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan, Senegal, Pakistan, Orta Afrika Cumhuriyeti, Nijerya ve Togo uyruklu 44 kaçak yakalandı. Kaçak göçmenler, iki minibüsle Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Gülpınar Jandarma Karakolu'na getirildi. Kaçak göçmenlerin, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edileceği belirtildi.

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Çanakkale'de 44 kaçak yakalandı

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