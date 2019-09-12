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Çanakkale’de 45 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 17:15 | Son Güncelleme

Çanakkale’de 45 düzensiz göçmen yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 45 düzensiz göçmen ile organizatör olduğu düşünülen 6kişi yakalandı.

Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Ayvacık’ın Behram köyünde şüphelendikleri bir minibüsü durdurdu.

Minibüste aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 45 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlerle beraber oldukları ileri sürülen 6 insan kaçakçısı şüphelisi de gözaltına alındı.

Göçmenler, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

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