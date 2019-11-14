HABER

Çanakkale'de 45'i çocuk, 99 kaçak göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2019 19:52 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na lastik botla geçmeye çalışan 45'i çocuk, 99 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na lastik botla geçmeye çalışan 45'i çocuk, 99 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi açıklarında 45'i çocuk, 23'ü kadın ve 31'i erkek olmak üzere 98'i Afganistan, 1'i İran uyruklu 99 kaçak göçmen yakaladı. İki ayrı lastik botta yakalanan 99 kaçak göçmen Sahil Güvenlik botuyla Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu’na getirildi. Kaçak göçmenler işlemlerinin Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

Balık tutmak için gitmişti! Kayıp doktor o gölde aranıyor Balık tutmak için gitmişti! Kayıp doktor o gölde aranıyor
GÜNCELLEME - Bolu merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 3 şüpheli tutuklandıGÜNCELLEME - Bolu merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
Aydın'da biri kadın 2 kişiyi öldüren sanık hakim karşısındaAydın'da biri kadın 2 kişiyi öldüren sanık hakim karşısında
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Flaş gelişme! Tek tek gönderiliyorlar

Flaş gelişme! Tek tek gönderiliyorlar

ABD medyası: Hiçbir lider, Erdoğan kadar istediğini elde edemedi

ABD medyası: Hiçbir lider, Erdoğan kadar istediğini elde edemedi

Kimler emlak vergisinden muaf tutulacak?

Kimler emlak vergisinden muaf tutulacak?

Ünlü oyuncuya şok! Kocasının ensest ilişkisi ortaya çıktı

Ünlü oyuncuya şok! Kocasının ensest ilişkisi ortaya çıktı

İstanbul'da ölü bulunmuştu! Flaş gelişme

İstanbul'da ölü bulunmuştu! Flaş gelişme

İmamoğlu'nun iptal ettiği projeyle ilgili flaş gelişme

İmamoğlu'nun iptal ettiği projeyle ilgili flaş gelişme

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Dehşet! Aynı aileden 4 kişi öldürülmüş halde bulundu

Dehşet! Aynı aileden 4 kişi öldürülmüş halde bulundu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Barış Saylak atandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Barış Saylak atandı!

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Kuleli’de FETÖ’cü olmayan öğrencilere gerçeğe aykırı rapor veren doktor tutuklandı

Gerçeğe aykırı rapor iddiası! Tutuklandı

MSB, Ermeni Katolik Kilisesi Papazı Hovsep Bedoyan ve babasının katledildiği terör saldırısını kınadı

MSB: Katledildiğini büyük üzüntüyle öğrendik!

Saadet öğretmen intihardan önce 'Öğrencilerin önünde bana yumruk attılar' demiş

'Öğrencilerin önünde bana yumruk attılar'

Japon uzman Türkiye'deki 'deprem gerçeğini' anlattı

Japon deprem uzmanından Türkiye'ye dikkat çeken uyarı!

Eyüpsultan'da öğrenci servisi kaza yaptı

Öğrenci servisi kaza yaptı!

22. yüzyıl ne zaman? Yüzyıl nedir, hesabı nasıl yapılır?

22. yüzyıl ne zaman başlayacak?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.