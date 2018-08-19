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Çanakkale'de 46 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 22:16 | Son Güncelleme

Çanakkale'de 46 düzensiz göçmen yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 46 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik unsurları, devriye görevi yaptıkları sırada Kadırga Burnu mevkisinde bir grubun lastik bot ile Midilli Adası istikametine seyrettiğini tespit etti.

Bunun üzerine "TCSG-8" bot komutanlığınca bölgeye düzenlenen operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 46 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, Küçükkuyu Jandarma Karakolu'ndaki işlemlerin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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Çanakkale düzensiz göçmen yakalandı

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