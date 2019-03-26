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Çanakkale'de 46 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 11:54 | Son Güncelleme

Çanakkale'de 46 düzensiz göçmen yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 46 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Ayvacık Jandarma Komutanlığı ekipleri, Korubaşı Köyü Yeşil Liman mevkisindeki zeytinlik alana operasyon düzenledi.

Operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 46 düzensiz göçmen yakaladı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan düzensiz göçmen Midilli Adası zeytinlik

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