Çanakkale'de 46 kaçak yakalandı

Dilara ERDİNÇ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan’ın Midilli Adası'na lastik bot ile gitmek isteyen 46 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin operasyonu sonucunda yakalandı.
Kuzey Ege Denizi'nde devriye görevi yapmakta olan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bu akşam Kadırga Burnu mevkiinde sahilden 1 mil açıkta lastik bot ile Midilli Adası'na kaçmaya çalışan göçmenleri tespit etti. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı TCSG 8 Bot Komutanlığı ekiplerince durdurulan lastik botta, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 46 kişi yakalandı.
TCSG 8 Botu ile Küçükkuyu Beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen yabancı uyruklulara görevliler tarafından giyecek, yiyecek ve temizlik malzemesi verildi. Kaçaklar, yasal işlemlerin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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