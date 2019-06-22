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Çanakkale’de 47 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.06.2019 14:59 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen Afganistan uyruklu 47 kaçak yakalandı.

Çanakkale’de 47 kaçak göçmen yakalandı

İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen Afganistan uyruklu 47 kaçak yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler Ayvacık ilçesi Behramkale köyü sahilinde zeytinlikler arasına gizlenen bir grup kaçağı tespit etti. Ekiplerin düzenlediği operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 47 kaçak yakalandı. Kaçaklar jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

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Çanakkale’de 47 kaçak göçmen yakalandıÇanakkale’de 47 kaçak göçmen yakalandıÇanakkale’de 47 kaçak göçmen yakalandı

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