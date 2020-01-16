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  4. Çanakkale’de 47 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale’de 47 kaçak göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 11:51 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 47 kaçak göçmen, jandarma tarafından yakalandı.

İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 47 kaçak göçmen, jandarma tarafından yakalandı.
Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Ayvacık ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Koyunevi köyü Sokakağzı Koyu’ndaki zeytinlik arazide Afganistan uyruklu 47 kaçak göçmeni yakalandı.
Kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

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