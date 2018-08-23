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Çanakkale'de 48 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2018 11:46 | Son Güncelleme

Çanakkale'de 48 düzensiz göçmen yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 48 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ayvacık Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine Korubaşı köyü Yeşil Liman mevkisinde bir minibüsü durdurdu.

Minibüste kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu Afgan uyruklu 48 düzensiz göçmen yakalandı. Minibüs şoförü de ekiplerce gözaltına alındı.

Ayvacık Jandarma Komutanlığına götürülen düzensiz göçmenler işlemlerin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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Çanakkale düzensiz göçmen yakalandı

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