Çanakkale'de 48 düzensiz göçmen yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 48 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Ayvacık Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine Korubaşı köyü Yeşil Liman mevkisinde bir minibüsü durdurdu.
Minibüste kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu Afgan uyruklu 48 düzensiz göçmen yakalandı. Minibüs şoförü de ekiplerce gözaltına alındı.
Ayvacık Jandarma Komutanlığına götürülen düzensiz göçmenler işlemlerin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
ABD-Türkiye geriliminde Beyaz Saray kaynakları'ndan dikkat çeken ifade!
İstanbul'da fabrikada asit kazanı patladı!
Bugün Sakarya Meydan Muharebesi'nin yıldönümü! TSK'dan sürpriz klip
Balıkesir'de kahreden an! Cenazeleri birer birer böyle çıkardılar
O ilçede nüfus 25 katına çıktı!
ABD Başkanı Donald Trump asıl şimdi yandı!
Asteğmen Hacı Bayram Aydoğan'dan acı haber!
Gece yarısı kahreden haber: Çok sayıda yaralı var
Facebook ve Twitter yüzlerce hesabı sildi!
Son dakika! Bahçeli'den Yunanistan'a çok sert tepki
Bakan'dan dikkat çeken uyarı: İçinizdeki çürük yumurtaları ayıklayın
Okuyucu Yorumları 0 yorum