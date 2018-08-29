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Çanakkale’de 48 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 11:47 | Son Güncelleme

Çanakkale’de 48 düzensiz göçmen yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 48 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ayvacık Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Babadere köyü yakınlarındaki ormanlık alanda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan, Irak, İran ve Kongo uyruklu 48 düzensiz göçmeni yakaladı.

Göçmenler, Gülpınar Jandarma Karakolu'ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale düzensiz göçmen

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