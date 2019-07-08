Çanakkale'de 48 düzensiz göçmen yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de düzenlenen iki ayrı operasyonda, lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan Afganistan uyruklu 48 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Müsellim Boğazı'nda devriye görevi yapan Sahil Güvenlik unsurları, Sivrice Burnu açıklarında bir grubun lastik bot ile Midilli istikametine gittiğini tespit etti.

Sahil Güvenlik "TCSG 905" Bot Komutanlığınca denizden 1 mil açıkta yapılan operasyonda 11 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni yakalandı.

Daha sonra bir ihbarı değerlendiren "TCSG 6" Bot Komutanlığı ekipleri, Kadırga Burnu mevkisinde lastik bota operasyon düzenledi. Operasyonda Afganistan uyruklu 37 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi yetkililerine teslim edildi.

