Çanakkale'de 48 düzensiz göçmen yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde yurt dışına çıkmaya hazırlanan 48 düzensiz göçmen yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Kumköy köyündeki ormanlık alana operasyon düzenledi.

Operasyonda yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Semadirek Adası'na gitme hazırlığında bulunan, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 46'sı Afganistan 2'si İran uyruklu 48 düzensiz göçmeni yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

