Çanakkale'de 48 kaçak göçmen yakalandı

İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 48 göçmen ormanlık alanda saklanırken, jandarma tarafından yakalandı. Ayvacık ilçesinde yasa dışı geçişlere karşı önlemlerini sürdüren İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Babadere köyündeki ormanlık alanda, Afganistan, Irak, İran ve Kongo uyruklu 48 göçmeni yakaladı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kaçak göçmenler iki minibüsle Gülpınar Jandarma Karakolu'na getirildi. Kaçakların, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edileceği belirtildi.



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