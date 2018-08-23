Çanakkale’de 48 kaçak yakalandı

İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçmek isteyen 48 kaçak yakalandı.
Yasa dışı geçişlere karşı kontrollerini sürdüren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Korubaşı köyü, Yeşil Liman mevkiinde şüphelenilen 34 CJZ 31 plakalı minibüsü takibe aldı. Bir süre sonra durdurulan minibüste, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 48 kaçak yakalandı.
Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürülen kaçaklar, işlemlerinin ardından Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.
Gözaltına alınan ismi açıklanmayan minibüs şoförünün sorgusunun sürdüğü bildirildi.
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