HABER

Çanakkale’de 48 kaçak yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.08.2018 16:19 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçmek isteyen 48 kaçak yakalandı.

İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçmek isteyen 48 kaçak yakalandı. Yasa dışı geçişlere karşı kontrollerini sürdüren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Korubaşı köyü, Yeşil Liman mevkiinde şüphelenilen 34 CJZ 31 plakalı minibüsü takibe aldı. Bir süre sonra durdurulan minibüste, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 48 kaçak yakalandı. Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürülen kaçaklar, işlemlerinin ardından Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi. Gözaltına alınan ismi açıklanmayan minibüs şoförünün sorgusunun sürdüğü bildirildi.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Kazada ölen baba ve 6 aylık oğlu tek tabutta son yolculuğa uğurlandıKazada ölen baba ve 6 aylık oğlu tek tabutta son yolculuğa uğurlandı
Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralıKırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dudak uçuklatan rakam! Hangi bakan 37 bin lira araç kirası ödüyor?

Dudak uçuklatan rakam! Hangi bakan 37 bin lira araç kirası ödüyor?

Trump'a büyük şok! Yürürlüğe girdi

Trump'a büyük şok! Yürürlüğe girdi

Bodrum'daki lahmacun fiyatlarına Mehmet Nuri Ersoy da isyan etti! 'İzin vermeyeceğiz'

Bodrum'daki lahmacun fiyatlarına Mehmet Nuri Ersoy da isyan etti! 'İzin vermeyeceğiz'

Ankara kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor! AK Parti'de 'Abdullah Gül' tartışması!

Ankara kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor! AK Parti'de 'Abdullah Gül' tartışması!

Usta oyuncu Toron Karacaoğlu hayatını kaybetti! Toron Karacaoğlu kimdir?

Usta oyuncu Toron Karacaoğlu hayatını kaybetti! Toron Karacaoğlu kimdir?

Fenerbahçe FC Zürich'ten Michael Frey ile 4 yıllık anlaştı

Fenerbahçe FC Zürich'ten Michael Frey ile 4 yıllık anlaştı

Diğer Haberler
Antalya’da apartmanda dehşet! Rus kadını takip etti ve...

Antalya’da apartmanda dehşet! Rus kadını takip etti ve...

Asteğmen Hacı Bayram Aydoğan'dan acı haber!

Asteğmen Hacı Bayram Aydoğan'dan acı haber!

Gece yarısı kahreden haber: Çok sayıda yaralı var

Gece yarısı kahreden haber: Çok sayıda yaralı var

Antalya'da asansörde genç kadına dehşeti yaşattı! Çığlık atıp yardım istedi

Antalya'da asansörde genç kadına dehşeti yaşattı! Çığlık atıp yardım istedi

Şanlıurfa rekor kırdı! 1 milyon turist...

Şanlıurfa rekor kırdı! 1 milyon turist...

Bursa'da korku dolu anlar! Tüfekle iş yerini bastı

Bursa'da korku dolu anlar! Tüfekle iş yerini bastı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.