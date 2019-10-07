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Çanakkale’de 48 mülteci yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 16:43 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli adasına gitmek isteyen 48 mülteci yakalandı.Edinilen bilgilere göre yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Ayvacık’ın Kösedere köyünde çay içinde saklanmaya çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yabancı uyruklu 48 mülteciyi yakaladı.

Çanakkale’de 48 mülteci yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli adasına gitmek isteyen 48 mülteci yakalandı.
Edinilen bilgilere göre yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Ayvacık’ın Kösedere köyünde çay içinde saklanmaya çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yabancı uyruklu 48 mülteciyi yakaladı. Mülteciler, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

Çanakkale’de 48 mülteci yakalandı

Çanakkale’de 48 mülteci yakalandı

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