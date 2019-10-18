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Çanakkale'de 49 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.10.2019 08:39 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen Afganistan uyruklu 49 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

Çanakkale'de 49 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen Afganistan uyruklu 49 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.
Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipleri, Sivrice Burnu açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine harekete geçti. Bölgeye düzenlenen operasyonda durdurulan harekat halindeki lastik bot içinde 19'u çocuk, 13'ü kadın ve 17'si erkek olmak üzere Afganistan uyruklu 49 kaçak göçmen yakalandı.
Kaçak göçmenler, işlemlerinin Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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Çanakkale'de 49 kaçak göçmen yakalandıÇanakkale'de 49 kaçak göçmen yakalandı

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