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Çanakkale'de 5 ayda bin 450 göçmen ve 54 organizatör yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 17:23 | Son Güncelleme

Çanakkale'de 5 ayda bin 450 göçmen ve 54 organizatör yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de yaklaşık 5 ayda düzenlenen organize insan kaçakçılığı operasyonlarında bin 450 düzensiz göçmen ile 54 organizatör yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 14 Mayıs'ta Ayvacık ilçesinde fiber teknenin batması sonucu 3'ü çocuk 7 kişinin yaşamını yitirmesinin ardından İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, organize insan kaçakçılığının önlenmesi amacıyla çok sayıda operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çeşitli ülkelerin vatandaşı bin 450 düzensiz göçmen ile insan kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen 54 organizatör yakalandı, 344 can yeleği, 22 araç, 5 bot ve bot motoru, 2 tabanca, 422 mermi, 3 av tüfeği ve 34 fişek, 1 gram esrar, 39 cep telefonu, 35 sim kart, dürbün, teleskop, hafıza kartları ve fiber tekneye ise el konuldu.

Jandarmanın firari 3 organizatörün yakalanması ve yasa dışı geçişlerle mücadele çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

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