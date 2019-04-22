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Çanakkale'de 5 bin izci, 57'nci Alay'ın izinde yürüyecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 16:18 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE Kara Savaşları'nın 104'üncü yıl dönümü törenleri kapsamında 5 bin izci, dedelerinin izinde 57'nci Alay Vefa Yürüyüşü gerçekleştirecek.

Çanakkale'de 5 bin izci, 57'nci Alay'ın izinde yürüyecek

Mustafa SUİÇMEZ/ECEABAT (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE Kara Savaşları'nın 104'üncü yıl dönümü törenleri kapsamında 5 bin izci, dedelerinin izinde 57'nci Alay Vefa Yürüyüşü gerçekleştirecek. İzciler, saçları kınalanarak, ellerinde Türk bayrakları, sırtlarında 'Dedeciğim Ben Geldim' yazılı cepkenleriyle yürüyecek.
Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından 2003 yılında başlatılan 57'nci Alay Milli Bilinç Faaliyeti kapsamında, 5 bin izci Eceabat ilçesine bağlı Kocadere köyünde kamp kurdu. Yarbay Mustafa Kemal'in 25 Nisan 1915 sabahı düşman çıkarmasını haber alınca, Çanakkale Kara Savaşları'nın kahraman birliği 57'nci Alay'ı Conkbayırı'na gönderdiği ve "Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum" sözleriyle tarihe geçen o günkü tarihi yürüyüş, 104 yıl sonra bir kez daha canlandırılacak. Süvari birliklerinin de yer alacağı yaklaşık 6 kilometrelik yürüyüş, 1,5 saat sonra Conkbayırı'nda sona erecek. Türkiye İzcilik Federasyonu bünyesindeki izciler, sırtlarında 'Dedeciğim Ben Geldim' yazılı cepkenleriyle kilometreleri aşmanın gururunu yaşayacak.
'DEDECİĞİM BEN GELDİM'
Bu yıl yürüyüşün 17'ncisini gerçekleştireceklerini belirten Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanı Hasan Dinçer Subaşı, "İzcilerimiz 17 yıldır 'Dedeciğim Ben Geldim' sloganıyla dedelerinin izinden yürüyorlar. 7 ülkeden ve bütün illerimizden toplam 5 bin izcimiz burada çadırlarını kurmuş ve hazır vaziyete geçecekler. Sabaha karşı ezan, sela ve top sesleriyle çadırlarından fırlayacak olan izcilerimiz tam bir savaş atmosferine uyanacaklar. Kurusıkı silahlar, patlamalar, sis bombaları, havai fişekler, sis makineleri arasında sıraya girecekler. Kırmızı cepkenleri olacak sırtlarında ve arkasında 'Dedeciğim Ben Geliyorum' yazısı olacak. Hepsi 57'nci Alay'ın yapmış olduğu gibi hamur kızartması ve asker çorbasıyla yürümeye başlayacaklar. Ellerinde Türk bayraklarıyla, mehteran ve top sesleri arasında saçları Kınalı Hasan gibi kınalanarak yola revan olacaklar. Tek sıra halindeki bu yürüyüş yeşillikler arasında kırmızı bir kan damarı gibi 6 kilometre sonra Conkbayırı'nda sona erecek" dedi.

FOTOĞRAFLI

Çanakkale'de 5 bin izci, 57'nci Alay'ın izinde yürüyecekÇanakkale'de 5 bin izci, 57'nci Alay'ın izinde yürüyecekÇanakkale'de 5 bin izci, 57'nci Alay'ın izinde yürüyecekÇanakkale'de 5 bin izci, 57'nci Alay'ın izinde yürüyecek

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