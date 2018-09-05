Çanakkale'de 5 çocuğa cinsel istismar şüphelisi tutuklandı (Tekrar)

Safiye TARI GÜNER/BİGA (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde, yaşları 7 ile 9 arasında değişen 5 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen Hüseyin C. (52), tutuklandı.
Evli ve 2 çocuk babası Hüseyin C.'nin iddiaya göre, 7 ile 9 yaşlarındaki aralarında kız ve erkek çocukların bulunduğu toplam 5 çocuğa 3 aydır cinsel istismarda bulunduğu ileri sürüldü. Çocukların durumu ailelerine anlatması üzerine ortaya çıkan cinsel istismar olayının ardından aileler Hüseyin C.'den şikayetçi oldu. Pedagog eşliğinde çocukların ifadeleri alınırken, Hüseyin C. ise polis tarafından gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hüseyin C., savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
FOTOĞRAFLI
24 Haziran seçimleri sonrası son anket! Metropoll yayınladı: Erdoğan'a görev onayı yüzde 44'e düştü
Devlet Bahçeli'den yerel seçim uyarısı: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni tartışmaya açabilir
Telefondaki Müge Anlı'nın fotoğrafı 5 cinayeti aydınlattı
Profesörün eş isyanı: Geri verin
Android kullananlar dikkat! Gizlice telefon görüşmelerini kaydeden casus yazılım bulundu
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib ve af açıklaması
Eski ABD Dışişleri Bakanı, Esad'ın Obama'ya gizli mektup gönderdiğini yazdı
BM Güvenlik Konseyi İdlib için cuma günü toplanacak
Sapık öğretmen 9 öğrencisine istismarda bulundu! Savunması 'pes' dedirtti!
Bakan Selçuk tarih verip açıkladı! Tüm öğretmenleri ilgilendiriyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum