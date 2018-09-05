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Çanakkale'de 5 çocuğa cinsel istismarda bulunan kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.09.2018 00:16 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde, yaşları 7 ile 9 arasında değişen 5 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen H.C.

Safiye TARI GÜNER/BİGA (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde, yaşları 7 ile 9 arasında değişen 5 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen H.C. (52), tutuklandı.
Evli ve 2 çocuk babası H.C.'nin iddiaya göre, 7 ile 9 yaşlarındaki aralarında kız ve erkek çocukların bulunduğu toplam 5 çocuğa 3 aydır cinsel istismarda bulunduğu ileri sürüldü. Çocukların durumu ailelerine anlatması üzerine ortaya çıkan cinsel istismar olayının ardından aileler H.C.'den şikayetçi oldu. Pedagog eşliğinde çocukların ifadeleri alınırken, H.C. ise polis tarafından gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.C., savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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