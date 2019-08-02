Çanakkale’de 5 günde 290 kaçak yakalandı

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de yasa dışı geçişlere yönelik jandarmanın son 5 gün içinde düzenlediği operasyonlarda, 290 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan 8 organizatörden 5’i, tutuklandı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesinde 29 Temmuz- 2 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığı yapan Afganistan uyruklu 200, Suriye uyruklu 73 ve Filistin uyruklu 17 kaçak göçmen olmak üzere toplam 290 kaçak yakalandı.

Operasyonlarda organizatör oldukları iddiasıyla Z.E., A.T., M.U., F.G., E.G., T.Ç., M.T. ve H.Y. gözaltına alındı. 6 otomobil ile 2 minibüse el konuldu. El konulan otomobillerden 2’si sahiplerine teslim edilirken, 4 otomobil ve 2 minibüs yediemin otoparkına çekildi.

Yakalanan Afganistan ve Filistin uyruklu 217 kaçak göçmen, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Suriye uyruklu 73 kaçak hakkında ise, 6458 sayılı Uluslararası Koruma Kanunu'nun 57/4 maddesi gereğince ikamet ettikleri illere gönderilmesi için işlem yapıldı.

Organizatör oldukları öne sürülen şüphelilerden T.Ç. ve M.T., ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen Z.E., A.T., M.U., F.G. ve E.G. ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. H.Y.'nin de jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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