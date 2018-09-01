Çanakkale'de 5 kilometrelik 'feribot' kuyruğu

Mustafa SUİÇMEZ-Mehmet ANDAÇ/ÇANAKKALE, (DHA)- YAZ tatili dönemini Ege ve Akdeniz sahillerinde geçirenlerin dönüşe geçmeye başlaması ile birlikte Çanakkale feribot iskelesindeki araç kuyruğu, 5 kilometreye ulaştı.
Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı her derece ve türdeki eğitim ve öğretim kurumlarında 2017-2018 eğitim öğretim yılı, 18 Eylül 2017 Pazartesi günü başladı ve 8 Haziran 2018 Cuma günü sona erdi. Yaz tatilinin başlaması ile birlikte İstanbul ve Trakya bölgesindeki kentlerde yaşayanlar Ege ve Akdeniz sahillerinde tatillerini geçirdi. 17 Eylül 2018 tarihinde başlayacak eğitim öğretim yılı için vatandaşlar dönüşe geçti.
Çanakkale'den Eceabat ilçesine ve Kilitbahir köyüne feribot ile geçiş yapmak isteyen sürücüler, yoğunluğa neden oldu. Çanakkale feribot iskelesinde Kayserili Ahmetpaşa Ceddesi, Piri Reis Caddesi ve Demircioğlu Caddesi'ne kadar uzanan 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Yoğunluk zaman zaman artarken, vatandaşlar bazen kuyrukta bir saatten fazla kadar beklemek zorunda kaldı. Yoğunluk nedeniyle Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş. tarafından Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir hatlarındaki seferler doldur boşalt sistemiyle yapılıyor.
Öte yandan, Kurban Bayramı tatilinin son günlerinde de Çanakkale Feribot iskelesinde de benzer araç kuyrukları yaşanmıştı.
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