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Çanakkale'de 50 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 13:38 | Son Güncelleme

Çanakkale'de 50 düzensiz göçmen yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki 50 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı göçle mücadele çalışmalarını sürdüren sahil güvenlik unsurları, Sivrice Burnu açıklarında bir grubun lastik botla seyir halinde olduğunu tespit etti.

Bunun üzerine bölgeye düzenlenen operasyonda yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığındaki Afganistan uyruklu 50 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale düzensiz göçmen

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