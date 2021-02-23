Çanakkale’de 51 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmeye çalışan 51 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi Babakale açıklarında saat 04.40’ta lastik bot içerisinde Yunanistan’ın Midilli Adası’na yasa dışı yollarla gitmeye çalışan 34 düzensiz göçmen, olumsuz hava şartlarında sürüklenmeye başladı. Yardım talebinde bulunanların yardımına koşan Sahil Güvenlik ekipleri, 34 düzensiz göçmeni kurtardı.

Daha sonra yine Babakale açılarında saat 06.10’da Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itilerek ölüme terk edilen 17 düzensiz göçmenin yardımına Türk Sahil Güvenlik ekipleri yetişti. Toplam 51 düzensiz göçmeni kurtaran Sahil Güvenlik ekipleri, yiyecek ve giyecek yardımında da bulundu.

