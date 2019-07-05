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Çanakkale'de 51 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.07.2019 16:05 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçiş yapma hazırlığındaki 51 kaçak göçmen yakalandı.

İpek YAVAŞ/EZİNE (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçiş yapma hazırlığındaki 51 kaçak göçmen yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, yasa dışı geçişlere karşı yürüttükleri çalışmalar kapsamında, Bahçeli köyü yakınlarında ormanlık alanda bir grup kaçak göçmenin bulunduğunu tespit etti. Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 51 kaçağı yakaladı. Kaçaklar, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

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