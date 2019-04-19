Çanakkale'de 52 düzensiz göçmen yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 52 düzensiz göçmen yakalandı.
Yasa dışı geçişleri önleme faaliyetleri kapsamında Kuzey Ege Denizi'nde devriye görevinde bulunan Sahil Güvenlik unsurları, Babakale köyü açıklarında operasyon düzenledi.
"TCSG-28" bot komutanlığınca düzenlenen operasyonda, lastik botla Midilli Adası'na geçmeye çalışan 24'ü çocuk, 11'i kadın olmak üzere Afganistan uyruklu 52 düzensiz göçmen yakalandı.
Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
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