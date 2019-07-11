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Çanakkale’de 52 kaçak yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.07.2019 18:18 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçiş yapmak isteyen Afganistan uyruklu 52 kaçak ve organizatör olduğu iddia edilen 2 kişi yakalandı.

İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçiş yapmak isteyen Afganistan uyruklu 52 kaçak ve organizatör olduğu iddia edilen 2 kişi yakalandı.

Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Behramkale köyü Yeşil Liman mevkiinde şüphelendikleri bir kamyoneti durdurdu. Kamyonette kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 52 kaçak göçmen yakalandı. Organizatör olduğu belirtilen 2 kişi de gözaltına alındı.

Kaçaklar, İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık’taki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi. 2 şüphelinin işlemlerinin ise sürdüğü bildirildi.

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